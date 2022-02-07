Нардеп Дмитрий Соломчук убежден, что пока не урегулирован рынок крафта и ремесленников – Украина не будет продавать продукты с высокой добавленной стоимостью.

Об этом он рассказал в эфире программы TIGER NEWS с Петром Охотиным.

Он объясняет, что крупные монополии, выращивающие продукцию на украинских полях, смотрят на биржевую цену в Лондоне или Чикаго, загружают танкеры и вывозят сырье за границу.

«Если рассматривать, что такое земля в Украине, можно сравнить с другими странами. К примеру, в Арабских Эмиратах есть нефть, золото. Но это золото невосстанавливаемое. Продукты питания – это восстанавливаемое золото. Это наше золото, и на этом золоте Украина может получать минимум 100 – 150 миллиардов долларов в год. Это два – три бюджета в год, которые могут давать эти продукты питания и сельского хозяйства», - объясняет он.

Сейчас, по словам Дмитрия Соломчука, государство получает 24 миллиарда долларов в год. Это важно, особенно в постковидный период, когда в мире стало голодать больше людей, а продуктов не хватает. Украине выгодно иметь собственный рынок крафтовых производителей и ремесленников, которые производили бы продукты с добавленной стоимостью и развивали украинские бренды.

«Крафтовая и ремесленная деятельность – это деятельность семей. Так, в начале 90-х было в Польше. Это не только продуктов питания касается. Это пошив одежды, вязания, выпекание колбасы. Это то, где задействована семья: папа, мама, дочь, бабушка. Эти люди не должны облагаться вообще никаким налогом. Потому что государству очень выгодно, когда семья самозадействована: она не просит денег, аккумулирует качественный продукт. Я считаю, что там вообще ставка «ноль» должна быть на все, чтобы миллионы работающих рабочих имели это», - заключает он.

Следует создать базу таких производителей, чтобы их продукты были на полках магазинов.

Как сообщала Politeka, журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров.

Также Politeka писала, что Политтехнолог Михаил Чаплыга прокомментировал вероятность введения в Украине системы продуктовых карточек, эффективность этой меры и её возможные последствия.