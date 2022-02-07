Политолог-международник Максим Яли каких договоренностей в энергетической сфере достигли Польша, Великобритания и Украина по результату официальных визитов в Киев.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Максим Яли отметил, что на прошлой неделе Киев посетили премьеры Великобритании и Польши. По его словам, были достигнуты договоренности о предоставлении помощи Украине в сферах, которые крайне важны сейчас для Украины именно сейчас, прежде всего – в военной и энергетической.

«Накануне вылета в Киев премьер Польши Моравецкий сообщил о том, что Польша в качестве военной помощи на случай возможного открытого вторжения России в Украину предоставит нам разведывательные дроны и боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии, в которых мы остро нуждаемся после уничтожения военных складов на территории Украины. Также Украине будут переданы ПЗРК новейшего образца», - рассказал Максим Яли.

Он напомнил, что Великобритания еще в январе прислала нам противотанковые комплексы, столь необходимые в условиях ведения боевых действий в городских условиях. Политолог добавил, что в сфере энергетической безопасности, которая является на данный момент главным фронтом в гибридной войне России против Украины, тоже есть конкретные результаты.

По словам Максима Яли, Борис Джонсон сообщил о выделении 88 миллионов фунтов стерлингов на преодоление возможного энергетического кризиса, связанного с высокими ценами на газ в Европе. Он отметил, что именно высокие цены на газ в Европе сейчас являются главной угрозой в краткосрочной перспективе начала экономического кризиса в Украине.

«С Польшей была достигнута договоренность о возможных поставках газа в Украину из польских LNG-терминалов. Что способствует диверсификации поставок газа в Украину в среднесрочной перспективе. Как известно, контракт на прокачку российского газа через Украину, истекает в 2024 году, а потому уже сейчас нужно готовиться к возможной приостановке прокачки российского газа через Украину», - отметил Максим Яли.

Как сообщает Politeka, ранее Максим Яли прокомментировал игру, которую ведут Россия и коллективный Запад.

Также Politeka сообщала, что военный Гари Табах оценил готовность Украины к отражению российской агрессии.