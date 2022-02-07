Журналистка Катерина Котенкова прокомментировала изъятие частных земельных участков в Киевской области, которое начали власти для построения инфраструктуры.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Журналистка объяснила, что в Киевской области начали забирать частные земельные участки для строительства обходной дороги. По словам Катерины Котенковой, у государства есть право изымать частную собственность для общественных нужд с соответствующей компенсацией в пользу страны под строительство важных инфраструктурных объектов.

Катерина Котенкова подчеркнула, что землю могут забрать только в исключительных случаях, если других вариантов нет. В то же время, по ее словам, острая необходимость – это достаточно субъективное понятие.

«Дело уже делается, дороги отбирают и, насколько я понимаю, будут отбирать. Ведь по словам главы Киевской областной государственной администрации для области это дорогостоящая инфраструктура. Здесь будут построены отели и заведения, которые смогут обеспечить местные рабочие места, а налоги будут идти на развитие общин», - отметила Катерина Котенкова.

Журналистка добавила, что в настоящее время объявлен тендер на строительство 18 километров обходной дороги. По ее словам, участок объединяет трассы Киев-Ковель и Киев-Чоп. Она отметила, что на работы выделено 5,4 миллиарда гривен.

«У вас отсудили землю под Киевом, а вы и не знали. Такое уже происходит с некоторыми украинцами. Правительство предлагает принудительно забирать у украинцев их земельные участки, если они понадобятся для строительства дорог и мостов государственного значения. Власти хотят, чтобы судебное производство длилось всего месяц и было возможным даже без присутствия собственника земли. Все это регламентирует законопроект 6422 авторства Кабмина», - рассказала Катерина Котенкова.

По ее словам, власти не могут полноценно реализовывать проект «Большое строительство», поэтому положили глаз на земли в частной собственности. Журналистка отметила, что украинцам придется приготовиться защищать свое имущество, так как компенсация за него хоть и гарантирована государством, но получают ее не все или не в самом справедливом объеме.

Как сообщала Politeka, Котенкова заявила, что тарифы и коммуналка станут самым главным вызовом в текущем году.

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