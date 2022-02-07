Политолог Тарас Загородний объяснил, для чего весь мир поднял такую панику по поводу вероятного развертывания полномасштабной российско-украинской войны.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, наибольшую истерику подняли американские СМИ, в том числе связанные именно с демократической партией. «Это я связываю с одной целью – Украину хотят сломать», – утверждает он.

Как объясняет Тарас Загородний, Украину системно пугают со всех сторон, и все это – информационная кампания РФ и Запада, цель которой – заставить государство пойти на новые минские договоренности, более выгодные российской стороне. Он подчеркивает, что согласно этим минским соглашениям с России снимут санкции, если Украина полностью их выполнит.

Он отмечает, что такое расписание будет выгодно всем и Западу в частности, именно поэтомув последнее время столько информации было о начале войны. Тем не менее, констатирует Тарас Загородний, этот метод устрашения себя не оправдал, поскольку украинцы не поддались панике. «Беспокойство было, но Запад не ожидал такой реакции: Украина просто в своём стиле стала задавать украинский риторический вопрос «И шо?». У нас восемь лет идёт война, чем вы хотите нас напугать?», – объясняет эксперт.

Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что сейчас на Украину давят все, заставляя выполнять Минские соглашения.

Также Politeka писала о том, что Загородний рассказал, насколько реальна полномасштабная российская военная агрессия против Украины.