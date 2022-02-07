Политический аналитик Руслан Бизяев поделился своим мнением о недавнем назначении на должность американского посла в Украине Бриджит Бринк и предположил, к чему это решение может привести.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Прежде всего гость программы отмечает, что назначение американского посла в Украину – событие знаковое. «Ведь в Украине с 2016 года не было американского посла – только временный поверенный в делах», - подчеркивает он.

По словам Руслана Бизяева, послужной список Бриджит Бринк неплохой, но все зависит от того, что и как она будет делать в Украине. «Важно, как она будет проводить политику США в нынешних условиях, когда американские СМИ пишут, что российские войска через три дня будут в Киеве, а украинские официальные лица это опровергают», - подчеркивает аналитик.

В общем-то, говорит он, нужно дождаться приезда нового американского посла в Киев. «Посмотрим, как она будет разруливать эту ситуацию», - подчеркивает эксперт. В то же время Руслан Бизяев отмечает, что кандидатуру Бриджит Бринк еще должны согласовать, ей должны дать агреман и вручить верительные грамоты. А за это время, рассуждает он, может произойти что угодно, в частности, война либо начнется, либо нет.

Как сообщала Politeka, Бизяев поделился своим мнением о сегодняшнем размещении политических сил на международной арене.

Также Politeka писала о том, что Бизяев объяснил, какую позицию занял Вашингтон по отношению к Украине.