Череда скандалов между госорганами и бизнесом подкосила и так неустойчивый инвестклимат Украины. Последней надеждой бизнеса, чтобы отбиться от «наездов» налоговиков и других проверяющих, стали суды и максимальная публичность. Однако это уже привело к тому, что инвестиционный климат в Украине практически уничтожен, пишет РБК-Украина, передает Главком.

«Планы и обещания политиков по улучшению бизнес-климата в стране часто расходятся с реальностью. Команда нынешней власти обещала снизить давление на бизнес, и даже приняла закон о т.н. "инвестиционных нянях". В реальности же проверки бизнеса всевозможными органами растут. Если в 2019 году их было 181 тысяча, то в прошлом года – 254 тысячи. Иными словами, когда весь мир во время пандемии искал стимулы для развития бизнеса, в Украине наоборот стали больше проверять предприятия», - подчеркивает издание.

Больше всего жалоб со стороны бизнеса, как выяснили журналисты – на налоговую службу. По информации Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 21-го года произошел рекордный с 2018 года скачок обращений с претензиями на работу госорганов – на 50% по сравнению с началом года. А количество внеплановых проверок (сильный инструмент давления на бизнес) выросло в 3 раза.

«В бизнес-среде растет недовольство инвестиционным климатом в стране. Европейская бизнес ассоциация в своем опросе генеральных директоров крупных компаний выяснила, что настроения топ-менеджеров явно ухудшилось во второй половине прошлого года: почти 60% руководителей предприятий считают инвестклимат неблагоприятным для ведения бизнеса. Иного мнения придерживается лишь 7% опрошенных», - приводит цифры издание.

Нарастающее давление на бизнес окончательно разрушает инвестиционный климат в Украине. Какие бы идеальные законы не принимала Рада, никто не будет инвестировать в страну, где риски военной агрессии усугубляются регулярными доначислениями, проверками и необоснованными штрафами. Работать под таким прессом налоговых и регуляторных органов не сможет ни один бизнес, - резюмируют опрошенные изданием экономисты.

Напомним, в начале этого года прокуратура по требованию налоговой арестовала счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог". В компании выразили возмущение этим решением, и обратились в суд, вставший на сторону предприятия.

Несмотря на решение суда, налоговая неправомерно насчитала долги ГОКов группы «Метинвест», и там тоже устроила обыски, к которым были привлечены даже представители СБУ. В то же время в компании сообщили, что у предприятий нет никаких налоговых долгов, и это подтверждено самой налоговой службой.

В свою очередь народный депутат Нина Южанина заявила, что налоговая служба должна оказывать поддержку крупнейшим украинским компаниям-налогоплательщикам, а не давить на них, уничтожая репутацию Украины на международной арене. А юристы, опрошенные изданием «Форбс Украина», заявили, что давление на легальный бизнес проводится с многочисленными нарушениями украинского законодательства.