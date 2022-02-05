Об обысках, давлении со стороны силовых структур и блокировании хозяйственной деятельности заявили крупнейшие горно-металлургические предприятия Украины.

При этом проводятся эти обыски с многочисленными нарушениями законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии юристов для Forbes.

Так, в уголовных делах, возбужденных против должностных лиц четырех предприятий по ч. 3 ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов), БЭБ ссылается на выводы ГНС. Но эти выводы не имеют правовых последствий и используются, как правило, исключительно для начала досудебного расследования.

«Недостаточно обоснованным с точки зрения требований законодательства Украины является сам факт начала досудебного расследования по статье уклонения от уплаты налогов. Из имеющейся информации не усматривается проведение плановых или внеплановых проверок, либо принятие налоговой решений по начислению налогов, либо наличие результатов судебных экспертиз или каких-либо других объективных данных, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения предприятиями», - поясняют опрошенные изданием юристы.

Кроме того, расследование подобных уголовных производств может длиться годами, указывают юристы. В это время бизнес и должностные лица компаний находятся под неизменными рисками проведения следственных действий. А допросы, обыски, изъятие документов, наложение арестов и другие процессуальные действия требуют постоянного внимания и препятствуют деятельности.

Подобная ситуация и на другом металлургическом предприятии – «Арселор Миталл Кривой Рог», крупнейшей компании с иностранными инвестициями. Там налоговая также допустила ряд грубых нарушений, говорят юристы.

«Во-первых, проверка была назначена во время действия моратория на проверки. Дисциплинарное производство против проверяющих инициировано по истечении шести месяцев, при невозможности привлечения их к ответственности - следовательно, основание для назначения внеплановой проверки не надлежащее. (…) Суд считает ненадлежащими материалы, положенные в основу спорного решения, а саму проверку - проводимой без соблюдения требований законодательства. Даже если на стадии апелляции будет проведена экспертиза, опровергающая аргументы «АрселорМиттал», отмена решения суда при наличии стольких нарушений, допущенных налоговой, кажется сомнительной», - пишет издание.

Журналисты напомнили: за последний год «Метинвест» перечислила в бюджет 53 млрд грн, «АрселорМиттал» – 14,6 млрд грн. При этом уголовное дело возбуждено в отсутствие согласованных налоговых обязательств или решения суда, которое установило бы недоплату «АрселорМиттал» или «Метинвест» ренты и нанесение ущерба бюджету. Следовательно, до разрешения спора судом обвинения крупнейших плательщиков в уклонении от уплаты налогов преждевременны.

«Но примеры свидетельствуют, что сомнительных претензий правоохранительных органов достаточно для проведения масштабных следственных действий в отношении налогоплательщиков. К сожалению, такие обстоятельства – это часть условий ведения бизнеса в Украине, а новости начала 2022-го свидетельствуют, что реальных изменений ожидать не стоит и в этом году», - резюмирует издание.

Ранее о многочисленных нарушениях, допущенных налоговиками и силовиками при обысках на предприятиях «Метинвест», заявил и экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун. А экс-губернатор Геннадий Москаль заявил, что власть «кошмарит» бизнес в Украине, чтобы наполнить черную кассу, потому что готовится к выборам, при этом совершенно не заботясь о верховенстве права.