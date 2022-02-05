Нынешним представителям власти кварто помнить, что они не вечны, и прекратить давление на честный бизнес по принципу «Друзьям – все, врагам - закон».

Об это заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет Главком.

«Сегодня под лозунгом «борьбы с теневым бизнесом и борьбы с теневой экономикой» власть резко увеличивает общее количество проверок бизнеса. Они (налоговики – ред.) не ходят к тем, кто находится в тени, ходят к тем, кто платит легально. Кто и так очень тяжело выживает в условиях пандемии. Поэтому, собственно, и увеличение этих проверок ведет к переводу бизнеса в тень», - рассказал Пендзин.

По его словам, фискальное давление со стороны власти в конечном итоге приведет к росту теневого сектора экономики, ведь легальный бизнес теряет конкурентоспособность по сравнению с нелегальным. Кроме того, это негативно сказывается на инвестиционном климате в стране, поскольку инвестор не будет работать в условиях Законодательного произвола.

"Увеличение проверок ведет однозначно к ухудшению и инвестиционного климата в стране, и к обще экономической ситуации», - подчеркнул Пендзин.

Экономист также обратил внимание на избирательность действий власти в отношении бизнеса, отметив, что для власти существуют «свои», которым предоставляют преференции, и «чужие», для которых устраивают «маски-шоу».

"Мы видим проблемы и по расследованию уголовных преступлений, которые совершают провластные народные депутаты, мы видим реакцию власти по поводу своих и по поводу всех последних. Помните, была очень известная фраза, что «друзьям все, врагам – закон!». Ну чем закончили руководители одной из европейских стран, где проводился, собственно, этот принцип, мы, собственно, знаем. Поэтому властям, наверное, стоит задуматься над тем, что у нас нет на сегодняшний момент вечных руководителей», - отметил Пендзин.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что блокирование правоохранительными органами работы «Арселормиттал Кривой Рог» уничтожает инвестиционный климат Украины и дискредитирует страну на международной арене. А юристы, опрошенные журналом «Форбс Украина», сообщили, что давление на крупные предприятия осуществляется с многочисленными нарушениями украинского законодательства.

Напомним, в начале года прокуратура заблокировала счета самого мощного предприятия Украины с иностранными инвестициями – «Арселор Миталл Кривой Рог», по требованию налоговой службы. В компании выразили возмущение ситуацией и обратились в суд, который принял решение в пользу компании.

Однако уже через месяц представители СБУ, Бэб и офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях Группы Метинвест в Кривом Роге, по тем же требованиям налоговой службы. В ходе обысков изъяли компьютерную технику, из-за чего частично была остановлена хозяйственная деятельность предприятий.