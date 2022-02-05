В Сети анонимно опубликовали скриншоты переписок якобы Владимира Бугрова с учащимися - он шлет непристойные фотографии и обсуждает неприличное поведение со студентами.

Об этом пишет Корреспондент.

Ректора КНУ имени Т. Шевченко Владимира Бугрова обвинили в непристойных связях со студентками. В сети анонимно опубликовали архив со скриншотами его переписок с учащимися ВУЗа в пятницу, 4 февраля.

Сам же Бугров в Facebook заявил, что "в невероятно сложные для нашего государства времена, когда информационное и психологическое давление на украинцев зашкаливает, когда важные общественные институты подвергаются гибридным атакам с целью дезорганизации и ослабления, эти "меметические призраки", симулякры, достают из шкафа и направляют на новые операции".

"...Некоторые используют для грязной информационной атаки на нашу alma mater. За отражение многочисленных попыток рейдерского захвата университетского имущества, в частности - земли, за последовательный курс новой команды ректората на (неудобные для кого-то) изменения в ключевых сферах деятельности университета я и мои коллеги подвергаются попыткам взлома аккаунтов, электронных почт - с целью дальнейшей фальсификации сообщений переписок. Так и рождаются "снегири", с помощью которых, к большому сожалению, атакуют людей вокруг меня", - утверждает Бугров.

В центре скандала оказался и директор библиотеки Максимовича. Согласно опубликованным перепискам, Олег Сербин признавался в "любви" несовершеннолетней 16-летней студентке.

Напомним, что ранее КНУ им. Т. Шевченко был назван лучшим университетом Украины. В тройку попали также НТУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (второе место) и Сумской государственный университет (третье место).