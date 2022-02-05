Об этом пишет Главком.

Конкурс по назначению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры срывается из-за страха президента Владимира Зеленского перед олигархом Игорем Коломойским, который не заинтересован в независимой антикоррупционной прокуратуре из-за дела Приватбанка. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире «Свободы Слова Савика Шустера».



«Зеленский больше боится Коломойского, чем Байдена и чем украинское общество и назад прокурор САП не назначается», – заявил Гончаренко.



По словам эксгенпрокурора Руслана Рябошапки, назначение независимого главы САП позволит возобновить расследование дела хищения средств Приватбанка, где потенциальным подозреваемым является олигарх. "У президента есть видимо другие риски, которые для него значительно больше, чем просто обмануть президента самой мощной страны в мире. Об этом риске я тоже говорил публично.



Собственно дело "ПриватБанка" является тем сигналом, почему не назначается главный антикоррупционный прокурор. Те кто могут быть наказаны за хищение денег вкладчиков Приватбанка, они влияют на нашего президента и поэтому президента всевозможным способом делает все, чтобы не было назначено антикоррупционного прокурора», – заявил Рябошапка в эфире «Свободы слова Савика Шустера».



Напомним, осенью 2021 года по результатам переговоров президентов Украины и США, Украина взяла на себя обязательства завершить конкурс на главу САП до конца 2021 года. Однако по состоянию на 5 февраля конкурс незавершенный, а заседания конкурсной комиссии постоянно срываются. Полный текст читайте здесь: https://glavcom.ua/infonews/chomu-zrivajetsya-priznachennya-kerivnika-antikorupciynoji-prokuraturi-nardep-goncharenko-ozvuchiv-versiyu-819824.html?fbclid=IwAR29XtmW5-OT6DE0b0VXzOOORWC8LNL5-bYnp1ZGfOo0oG1oUzOh0Ej4f88