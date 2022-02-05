«УДАР» достойно проходит новый этап укрепления и роста команды.

Об этом на съезде заявил председатель Исполнительного комитета партии Артур Палатный.

«Уже сегодня мы готовы действовать как мощная всеукраинская сила, предлагать решения и брать на себя ответственность. Своей работой мы докажем, что «УДАР» достоин стать главной командой Украины», - сказал он.

По его словам, в основу партии «УДАР» входят народные и местные депутаты, мэры и лидеры самоуправления, эксперты, предприниматели, ветераны и волонтеры.

«Активное развитие региональных команд по всей Украине еще продолжается и мы приглашаем всех патриотических, профессиональных, порядочных украинцев присоединяться. Неравнодушные граждане могут также участвовать в работе благодаря проекту партии «Украинская команда Удара», даже формально не вступая в партию. Фактически это платформа, на которой каждый украинец может присоединиться», - отметил Артур Палатный.

Как подчеркнул Палатный, партия уже подготовила план действий выхода страны из кризиса:

"Экономический план действий: защита. Безопасность. Развитие».



«С сильным лидером, с сильной командой, с мощной программой преобразований, «УДАР» готов брать на себя ответственность за ситуацию в стране», - сказал Артур Палатный.