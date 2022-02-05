Об этом сообщает УНИАН.
Налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на Северном, Ингулецком и Центральном горно-обогатительных комбинатах группы компаний "Метинвест", на которых правоохранительные органы проводили обыски 1 февраля из-за якобы имеющих место налоговых нарушений.
Об этом сообщается в письмах Восточного межрегионального управления, Главного управления Днепропетровской и Главного управления Кировоградской областей Государственной налоговой службы Украины, которые оказались в распоряжении УНИАН.
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