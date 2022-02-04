Экстрасенс Розалия Романова объяснила, как нужно благодарить правильно и что хорошая благодарность может привнести в жизнь человека.

Об этом она рассказала в своем блоге на YouTube.

Прежде всего экстрасенс отмечает, что благодарить нужно именно в настоящее время и правильно. То есть, подчеркивает Розалия Романова, если человек хочет благополучия сейчас, то именно сейчас он должен думать обо всем хорошем. «Чем больше вы будете говорить, что вы счастливы, тем больше этого счастья будет привлекаться в вашу жизнь. Нельзя стесняться говорить, что вы счастливы, так вы притянете в свою жизнь счастье», - объясняет она.

К тому же, отмечает экстрасенс, благодарность одновременно является и просьбой. «Но людям нужно понимать, что мы не просим не болеть, а просим здоровья. И мы не просим избавить нас от одиночества, мы благодарим о том, что есть любящий человек в нашей жизни», - подчеркивает она.

По словам Розалии Романовой, благодаря, человек дарит миру благо и так платит за благополучие, которое появится позже. Тем не менее, отмечает она, благодарить нужно только тому, почему действительно хочется. В частности, рассказывает экстрасенс, благодарить нужно высшие силы за любовь, чтобы она и дальше была в жизни или же появилась. Также она советует благодарить работу, пусть даже ее нет. А здоровье, добавляет эксперт, надо благодарить и просить, чтобы принимать его блага.

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