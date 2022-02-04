Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«В основании всех процессов нашего организма лежит энергия, и если создан достаточный энергетический каркас, то он начинает менять вещество клетки. И клетка начинает по-другому функционировать. Если брать ведическую традицию, то там абсолют имеет три первичных энергии. Первая из которых дает человеку желание жить и творить - это золотой луч Дао, который входит в чакру между сердечным и солнечным сплетением. Второй луч - это тот, который опускается с космоса на голову. Он нам дает ясность разума, талант и способности», - рассказал Игорь Мехеда.

Психолог сказал, что третий луч - это материнский луч, женская ипостась божества, которая пропитывает землю и идет к нам из земли через стопы. И это самое важное для физического тела человека, считает он, потому что физическое тело человека питается от матери земли. Поэтому здоровье, долголетие, молодость, успех, денежный поток, создание семьи, гармония семьи, счастливая судьба детей и все, что называется земным счастьем, подчеркнул он, это все дается энергетикой матери земли. Но, к сожалению, акцентировал он, на эту энергетику у нас не обращали внимание несколько сот лет.

«Большинство духовных традиций мира обращает свой взор к небу, и люди берут энергию от неба. Поэтому у нас получается переизбыток небесной энергии янь, а на земную энергию мало обращается внимания и получается ее недостаток. Из-за этого происходит дисбаланс, а если идет дисбаланс, то колесо жизни вращаться полноценно не может. И первое, что нужно сделать - это восстановить эту энергетику, от которой зависит, в том числе и наша молодость. Для этого мы берем всю любовь, которую мы испытываем к матери земле и к женской ипостаси божества, формируем в себе и передаем ее через тело, ноги и стопы вглубь земли на выдохе. И в ответ мать земля будет дарить тебе свою энергию», - резюмировал Игорь Мехеда.

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