Директор центра развития общества Игорь Харченко рассказал о том, какой пример может дать Украина миру в самоорганизации и разрешении конфликтных ситуаций.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

«Сегодня у нас есть технологические цивилизации, религиозные и другие. Но наиболее перспективны социальные инновации, и я вижу, что цивилизационный проект будет о социальных инновациях. Это то, какой пример мы можем дать миру в самоорганизации», - отмечает он.

В этом контексте важно, как в Украине относятся к иностранцам.

«Есть два способа. Один – чтобы они ассимилировали, но мы не сможем ассимилировать всех, потому что есть какое-то критическое количество. Второй способ – заниматься экспортом социальных инноваций в их страны, чтобы там стало хорошо жить. Тогда становится совсем другое измерение. Мы говорим не о том, что мы здесь создадим рай, в конце концов все приедут, и этот рай накроется медным тазом, и ничего из этого не будет ни для нас, ни для тех людей, которые приехали. Это экспорт социальных инноваций. Мы можем продуцировать определенные модели самоорганизации жизни и помогать этим странам навести порядок у себя дома. В этом и будет состоять миссия Украины: стать гармонизатором прогресса для других стран», - отмечает Игорь Харченко.

Более того, эта роль более присуща Украине, потому что у украинцев нет имперских амбиций, как у россиян, или агрессивных намерений, как у Соединенных Штатов или Китая.

«С ними не желают говорить. С Украиной будут говорить. Во время исполнения миротворческих миссий оказалось, что с украинцами обе стороны готовы были говорить. Нас воспринимают не как врагов, мы не горды, мы открыты и не ставим себя в высшую позицию, и можем нормально разрешать любые конфликтные ситуации», - заключает он.

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