Общественный деятель Виктор Андрусив указал на факторы, которыми определяется вероятность полномасштабной российской военной агрессии против Украины в ближайшее время.

Об этом он рассказал в программе «Романенко. Беседы».

«Я не вижу ни одной причины, по которой полномасштабная война может быть выгодна России. Например, Гитлеру было выгодно захватывать Чехословакию или Францию, но Путину захват Украины не даст таких ресурсов, чтобы покрыть ущерб от санкций – по крайней мере, не сразу. Стратегической выгоды здесь тоже нет. Путин хочет отмежеваться от НАТО, а захват Украины, напротив, приблизит их друг к другу. Потому прогноз российской агрессии представляется мне нелогичным», - говорит Виктор Андрусив.

По его мнению, очевидно, что Путин не хочет воевать с НАТО.

«По-моему, вся история с российской агрессией была классическим шантажом. Впрочем, этот шантаж успешно работает последние восемь лет. Россия начинает угрожать – и все сразу соглашаются на её требования, или, по крайней мере, начинают искать компромисс. И в Москве привыкли, что шантаж ведёт к успеху, потому что Запад не хочет воевать. Россия превратилась в настоящего гопника», - считает Виктор Андрусив.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Максим Яли прокомментировал игру, которую ведут Россия и коллективный Запад.

Также Politeka сообщала, что военный эксперт Гари Табах оценил готовность Украины к отражению российской агрессии.