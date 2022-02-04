Бывший украинский посол в Хорватии Александр Левченко поразмышлял над тем, почему опыт балканских стран мог бы стать полезным для Украины.
Об этом он рассказал в программе «Дипломатическая кухня Трюхана».
По мнению гостя программы, Украине следует воспользоваться хорватским опытом восстановления территориальной целостности государства. В частности, подчеркивает он, предполагается именно мирная реинтеграция территорий. То есть, объясняет Александр Левченко, следует исходить из того факта, что территория Украины оккупирована только временно, а руководство государства системно работает над ее возвращением.
В то же время Россия сейчас, отмечает он, недовольна тем, что Украина подняла вопрос крымского полуострова, хотя до этого о нем долго не говорили. «Я считаю, что нынешнее передвижение российских войск возле границ Украины – это в первую очередь реакция на разговор о Крыме», - убежден бывший посол.
По мнению Александра Левченко, сегодня России менее интересен Донбасс. Поэтому ключи от оккупированных украинских территорий, убежден он, в Симферополе. «Я считаю, что Зеленский был прав, сказав в своем ежегодном послании о Крыме вдвое больше, чем о Донбассе. И в вопросе Крыма Минские соглашения совершенно ни при чем», - говорит гость программы.
Молодящаяся Алла Пугачева смутила раскованным видом в спущенной блузе: "Стыдно!"
Снег, порывистый ветер и не только: украинцев предупредили о новых погодных испытаниях
Мишина встретила нового "холостяка", кадры уже в сети: "Артемий и Ксения, это что-то..."
Алина Гросу показала Осадчей роскошные хоромы своей семьи: хрустальные люстры и резная мебель
Жизнь беременной девушки трагически оборвалась под Киевом, подробности и фото: "Сидела рядом с мужем"
Как сообщала Politeka, Левченко заявил, что вопрос о реинтеграции Донбасса и Крыма следует рассматривать вместе.
Также Politeka писала о том, что Яли прокомментировал игры по повышению ставок между Кремлем и коллективным Западом.