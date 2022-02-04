Бывший украинский посол в Хорватии Александр Левченко поразмышлял над тем, почему опыт балканских стран мог бы стать полезным для Украины.

Об этом он рассказал в программе «Дипломатическая кухня Трюхана».

По мнению гостя программы, Украине следует воспользоваться хорватским опытом восстановления территориальной целостности государства. В частности, подчеркивает он, предполагается именно мирная реинтеграция территорий. То есть, объясняет Александр Левченко, следует исходить из того факта, что территория Украины оккупирована только временно, а руководство государства системно работает над ее возвращением.

В то же время Россия сейчас, отмечает он, недовольна тем, что Украина подняла вопрос крымского полуострова, хотя до этого о нем долго не говорили. «Я считаю, что нынешнее передвижение российских войск возле границ Украины – это в первую очередь реакция на разговор о Крыме», - убежден бывший посол.

По мнению Александра Левченко, сегодня России менее интересен Донбасс. Поэтому ключи от оккупированных украинских территорий, убежден он, в Симферополе. «Я считаю, что Зеленский был прав, сказав в своем ежегодном послании о Крыме вдвое больше, чем о Донбассе. И в вопросе Крыма Минские соглашения совершенно ни при чем», - говорит гость программы.

Как сообщала Politeka, Левченко заявил, что вопрос о реинтеграции Донбасса и Крыма следует рассматривать вместе.

Также Politeka писала о том, что Яли прокомментировал игры по повышению ставок между Кремлем и коллективным Западом.