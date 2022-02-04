Политолог и дипломат, директор центра развития общества Игорь Харченко рассказал об этапах реализации Украинской цивилизационной доктрины.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

Перед тем как перейти к цивилизационному проекту, нужно пройти определенные этапы, объясняет он.

«Первым является формирование гражданского общества, но не грантового донорского проекта, а общества ответственных граждан, желающих жить в этой стране и готовых брать на себя ответственность за ее будущее. Следующим шагом является формирование нации, которая должна перейти в другой формат самоорганизации. Таким форматом у нас была республика. Только создав это все, можно перейти к построению цивилизации», - говорит Игорь Харченко.

Когда мы говорим о цивилизации, имеем в виду определенный образ жизни, присущий только нам, и которому могут подражать другие народы. Это нечто, что раньше не существовало, и имеет возможность жить тысячи лет, например Римская империя, греческая цивилизация или Китай.

«Я уверен, что у Украины есть такой потенциал, по одной простой причине. Мой сосед-геофизик все время говорит, что Украина на разломе. Все, что на разломе между цивилизационными и тектоническими плитами, в конце концов разрушается. Украина не разрушилась, мы остались. Определенная тяжесть есть, мы являемся протоцивилизационной плитой. Действительно Украина геофизически находится на плите, а не в сейсмической зоне. Мы говорили, что наша сейсмическая зона – Крым. Собственно, так и есть. Но то, что мы являемся протоцивилизационной платформой, дает возможность реализовывать такой проект», - убежден он.

Это не значит, что все запрограммировано, и если мы это сделаем, то сразу станем цивилизацией. Если ничего не будем делать – очевидно, ничего не будет.

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