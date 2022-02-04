Деятельность некоторых депутатов Киевского горсовета показывают, что борьба якобы за экологию столицы может быть весьма прибыльным делом. К таким, можно сказать, "экологам", принадлежит, Евгения Кулеба – депутат фракции "Слуга народа" в Киевсовете, секретарь постоянной комиссии по вопросам экологической политики, глава общественной организации "Город-сад" и все еще официальная жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, пишет информагентство ASPI.

Накануне выборов осенью 2020 года "Слуга народа" и ее №1 в списке Евгения Кулеба обещали киевлянам мораторий на вырубку лесов и зеленых насаждений: сделать питьевую воду в Киеве чистой, решить проблемы стихийных свалок путем строительства экологически безопасных станций сортировки, утилизации и переработки отходов, а также закрыть в столице все экологически опасные предприятия. Тем не менее, за почти два года депутатской каденции ничего из обещанного госпожа Кулеба не выполнила.