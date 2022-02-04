Власть усилила давление на большой, средний и малый бизнес в Украине, чтобы собрать деньги в «черную кассу» накануне очередных выборов. Однако это давление не распространяется на предприятия, которые контролируются Коломойским, что свидетельствует о избирательности действий.

Об этом заявил экс-нардеп Геннадий Москаль, передает Главком.

«Посмотрите, какие наезды на бизнес - на «Сильпо», на «Новую почту», на «Криворожсталь», где инвестор известен во всем мире, который занимается металлургией, на ГОК, который входит в «Метинвест». В 2023-м – парламентские выборы, в 2024 – выборы президента в Украине. Так вот они сегодня готовят «черную кассу» на избирательную компанию. И всех кошмар. Потому что все должны платить "слугам«, - заявил Москаль в эфире телеканала»Украина 24".

К тому же, по его словам, власть действует избирательно: давлению подвергаются не все украинские предприятия. Так, к примеру, налоговая, насчитав дополнительные сборы с Хоков, добывающих железную руду, обошла вниманием марганцевые ГОКи Коломойского.

«Средний, малый бизнес кошмар, я уже не говорю о крупных налогоплательщиков. Так а чего же вы марганцевую руду, которая у Игоря Валерьевича Коломойского, не обложили никаким налогом? Зато обложили всех остальных!",- выразил удивление Москаль.

Он также напомнил, что в Украине зафісовано отток инвестиций, ведь никто из инвесторов не хочет делать бизнес в стране, где силовики решают хозяйственные вопросы, а налоговая служба – давит вместо того, чтобы помогать бизнесу в работе.

"Инвесторы бегут из Украины, капитал выводят. Потому что люди берегов не видят, самоконтроль потеряли. Зачем приходить «Альфе» (спецподразделение был привлечен к обыскам на ГОКах компании «Метинвест» - Ред.)? Что, вооруженные выступления будут от тех, кто добывает руду? Налоговая должна быть партнером тех, кто платит налоги и удерживает целое государство - и президента, и налоговую, и СБУ и генеральную прокуратуру. А у нас все наоборот», - резюмировал Москаль.

Напомним, в начале года прокуратура арестовала банковские счета предприятия «Арселормиттал Кривой Рог» по иску налоговой, которая насчитала ему миллиардные дополнительные налоги. В компании возмутились этим решением, подали встречный иск и выиграли суд.

Позже о беспрецедентном необоснованное давление на бизнес со стороны силовых структур заявила Группа Метинвест: как сказано в официальном заявлении компании, правоохранительные органы (представители СБУ, БЭБ и прокуратуры) фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.

В свою очередь инвестаналитик Сергей Фурса назвал налоговое давление на украинский бизнес «позорной историей», о которой будут говорить даже в Давосе, и предупредил, что такой произвол административных структур приведет к потере Украине репутации надежной страны для инвестиций.

А народный депутат Нина Южанина заявила, что давлением на большие компании власть уничтожает имидж страны, ведь налоговая служба должна помогать работе крупнейших налогоплательщиков, а не мешать им.