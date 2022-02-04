Политический аналитик и публицист Виктор Андрусив поразмышлял над тем, как увеличить эффективность процесса интеграции украинского государства к Западу.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

По словам гостя программы, РФ пытается создать вокруг Украины образ неопределенного государства, что отталкивает западных партнеров. «Ясно, что для них мы не интересны, но мы должны быть «назойливой мухой». Мы должны перестать просить и начать привязываться», - убежден он.

Как объясняет Виктор Андрусив, Запад будет лучше понимать Украину, если у нее будет больше разных привязок. «А сейчас мы для них какое-то дикое поле», - подчеркивает аналитик. Следовательно, констатирует он, Украине нужно четко определить свою позицию, самой идти на сотрудничество с западными партнерами, тогда образ неопределенности развеется, а интеграция будет происходить быстрее и лучше.

По словам публициста, Украине стоит даже агрессивно привязываться к Западу. В частности, он говорит о Великобритании, которая уже начала помогать украинскому государству, то есть держаться за него нужно обеими руками. Виктор Андрусив советует привязываться к инвесторам, обмениваться технологиями и делать все форсировано, тогда Западу будет тяжело вырваться из такой привязки. «Мы должны сами себя привязать к Западу», - подчеркивает эксперт.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, могут ли европейские политики выступить за выполнение политической части Минских соглашений.

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