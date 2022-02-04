В ночь с 3 на 4 февраля корпорация Google удалила с принадлежащего им сервиса YouTube каналы UkrLive и «Перший Незалежний». В партии Оппозиционная платформа – За жизнь назвали это решение «очередным шагом по подавлению свободы слова».

Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ опубликованном на партийном сайте.

В политсиле обратили внимание, что данная блокировка вещания телеканалов произошла через считанные дни после выступления Джорджа Сороса, касающегося Китая, в котором он заявляет о борьбе двух систем и невероятной демократичности американской системы.

«Сорос пишет о высокотехнологичных компаниях: "…Facebook, Google, Apple и Amazon. В Китае есть аналогичные корпорации, но они не так известны на Западе. Появление таких компаний повлекло за собой важные политические последствия. Это привело к обострению конфликта между Китаем и США и придало ему совершенно иной характер. Китай превратил свои технологические платформы в национальные компании-лидеры; в США же не торопятся это делать, поскольку там людей беспокоит влияние этих корпораций на свободу личности". Но, похоже, Сорос погорячился – не так уж сильно беспокоит США эта проблема. Впрочем, фирменная англосаксонская ложь всегда отличалась тем, что заменяет реальность и факты "здесь и сейчас" фарисейскими рассуждениями о ценностях "вообще"», – считают в ОПЗЖ.

В оппозиционной политсиле уверены, что статья Сороса, недавние санкции против депутатов «Оппозиционной платформы – За жизнь» Волошина и Козака, а также нынешняя акция Google по уничтожению UkrLive и «Перший незалежний» – часть единой политики США, направленной на уничтожение свободы личности.

«Блокирование этих двух телеканалов призвано лишить украинских граждан и людей, интересующихся ситуацией в Украине, объективной информации во время осуществления вероятных провокаций, инициируемых Соединенными Штатами и подконтрольными им политическими режимами. Символично, что блокирование UkrLive и «Первого независимого» произошло в годовщину введения Президентом Зеленским санкций против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK», – отметили в ОПЗЖ.

Также в оппозиционной партии напомнили, что Президент Украины Владимир Зеленский за прошедший год закрыл пять телеканалов. «Соединенные Штаты руками компании Google помогают Зеленскому вести зачистку информационного поля, ограничивая права в первую очередь русскоязычных граждан Украины», – говорится в партийном заявлении.

Учитывая все вышесказанное, «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила о том, что совместные действия украинских и американских властей, направленные на «уничтожение свободы слова, подавление инакомыслия, распространение открытой лжи и информационных манипуляций», являются ни чем иным как частью гибридной войны против единственной в Украине оппозиционной политсилы.

«Такая политика лишь укрепляет нашу решимость, а использование информационных корпораций для политического информационного террора является приговором для них. Так, компания Facebook, покрывшая свое имя грязью до такой степени, что вынуждена была переименовать себя в Meta, активно теряет пользователей и рыночную капитализацию. Подобная судьба неизбежно ждет и Google», – констатировали в ОПЗЖ.