Представители Национального Корпуса заявили, что они и дальше будут проводить открытые военные подготовки гражданской обороны населения до возможного наступления российских войск.

Об этом они рассказали в Telegram-канале Национального Корпуса.

В сообщении отмечается, что Общественные штабы обороны будут активно продолжать свою деятельность по всей Украине и в дальнейшем будут заниматься подготовкой гражданского населения к возможному наступлению агрессора и обороны своего государства. «Ежедневно мы получаем множество вопросов, касающихся мер по гражданской обороне в том или ином городе», - подчеркивают представители Нацкорпуса.

В частности, рассказывается в публикации, военные выучки во Львове, Киеве, Одессе, Чернигове и Прикарпатье пройдут уже 5 февраля. «В частности, 5 февраля в Запорожье запланировано проведение тренинга по домедицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. В Харькове 5 февраля состоится большой Марш единства», - говорится в Telegram. Представители Нацкорпуса добавляют, что харьковчане соберутся на улицах своего города, чтобы показать агрессору свою решительность и готовность сопротивляться.

6 февраля, говорится в сообщении, Общественный штаб обороны при поддержке Национального Корпуса проведет военное обучение в столице Украины на территории завода «Атек». «Граждане нуждаются в поддержке и четких алгоритмах действий уже сегодня. И пока украинские власти закрывают глаза стране и просят не беспокоиться – угрозы растут», - подчеркивается в публикации.

Как сообщала Politeka, Общественный штаб обороны проведет следующую военную обучение в Киеве 6 февраля.

Также Politeka писала о том, что 5 февраля в Харькове пройдет Марш Единства.

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