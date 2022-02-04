Ветеран российско-украинской войны Максим Зайченко объяснил, как должно вести себя гражданское население в том случае, если начнется полномасштабная война.

Об этом он рассказал на Youtube канале Национального Корпуса.

По словам ветерана, в СМИ, интернете или благодаря системе централизованного оповещения граждане заранее получат информацию о приближении войск противника. То есть, подчеркивает он, у населения будет немного времени в запасе для эвакуации.

Как отмечает Максим Зайченко, если уезжать из города, когда в нем уже ведутся боевые действия, есть риск попасть под встречный огонь. «Главный совет для мирных жителей на случай войны – покинуть населенный пункт еще до того, как там начнутся боевые действия», - утверждает он. Кроме этого, добавляет ветеран, усложнить эвакуацию могут блокпосты вокруг населенного пункта, которые ставят в том случае, если город находится в окружении.

Следовательно Максим Зайченко советует гражданами подготовить чемодан со всеми необходимыми вещами раньше времени и не одевать камуфляжную одежду, особенно, если в городе уже идут боевые действия, ведь враг расценит это как угрозу. Также он отмечает, что лучше заранее хорошо продумать план эвакуации: «Выберите конкретный город, куда вы планируете переехать, и как вы планируете это делать. Также продумайте альтернативные варианты, если что-нибудь пойдет не так с вашим основным планом», - добавляет ветеран.

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