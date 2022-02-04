Бывший украинский посол в Хорватии Александр Левченко рассмотрел вопрос о том, может ли Украина вернуть себе оккупированные территории Донбасса, Луганщины и Крыма мирным путём.

Своё мнение он высказал в программе «Дипломатическая кухня Трюхана».

«Вопросы о реинтеграции Донбасса и Крыма нужно рассматривать вместе. Разумеется, московские политики просто так не вернут Украине захваченные земли. По поводу Минских договорённостей есть много спорных вопросов: нужны они или нет, что они дают Украине, а что не дают. Стоит вспомнить опыт Хорватии, где основой для возвращения территорий стало Эрдутское соглашение, по своей идеологии очень похожее на Минское соглашение 2015 года. И в первую очередь там шла речь о создании демилитаризированной зоны», - напоминает Александр Левченко.

Он напомнил об обстоятельствах, при которых было заключено это соглашение.

«Нужно помнить, что Эрдутское соглашение было заключено после успешных действий хорватских войск. А Украина подписывала Минские соглашения после своих поражений: первое – после иловайского, второе – после дебальцевского. В ином случае условия там были бы для Украины гораздо лучше. В качестве рамочных Минские соглашения могут стать приемлемыми, если РФ признает себя стороной конфликта. Нужно прекратить все эти разговоры о «народных республиках», - настаивает Александр Левченко.

Как сообщает Politeka, ранее политолог-международник Максим Яли спрогнозировал будущее Минского процесса.

Также Politeka сообщала, что политолог Тарас Загородний посоветовал Украине говорить не о Минских соглашениях, а о Будапештском меморандуме.