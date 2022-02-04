Политтехнолог Юрий Подорожний объяснил, каковы главные задачи в работе участников социальной политики государства, а также какие цели она преследует.

Об этом он рассказал в своей программе «Антишпора от Подорожнего».

По словам политтехнолога, социальной политикой занимаются государство, его институты, органы местного самоуправления, зарубежные и отечественные предприятия, учреждения всех форм собственности, организации, объединения, а также граждане. «Социальная политика – комплекс мер государственного и негосударственного характера, направленных на выявление, удовлетворение и согласование потребностей и интересов граждан, социальных групп, территориальных общин», - объясняет Юрий Подорожний.

Как он объясняет, в этом контексте речь идет об управлении социальной сферой, развитии общества, стабильности государственного правления, социальной защите населения и обеспечении благоприятных условий существования граждан и социальных сообществ. «Главной целью социальной политики является преодоление социальной напряженности, достижение равновесия, стабильности, целостности, консолидации, согласия и динамизма общества», - добавляет эксперт.

Далее Юрий Подорожний представляет перечень главных задач социальной политики: она должна обеспечивать эффективное развитие социальной сферы, социального пространства жизнедеятельности, проводить соответствующие мероприятия для удовлетворения духовных и материальных потребностей общества. Кроме того, добавляет политтехнолог, важно также урегулировать процессы социальной дифференциации общества и поднимать уровень общественного благосостояния до общепринятых стандартов. «Важнейший принцип социальной политики – управление интересами и через интересы людей», - подчеркивает эксперт.

Как сообщала Politeka, Подорожний объяснил, что в политическом смысле экономическая политика – это деятельность политических субъектов.

Также Politeka писала о том, что Подорожний рассказал о моделях социальной политики государств.