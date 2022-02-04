Политтехнолог Александр Кочетков пояснил, что преследует цель Владимир Путин и какой логикой руководствуется вообще в своих действиях руководствуется Россия.

Об этом он рассказал в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

Как отмечает эксперт, Россия хочет получить контроль над постсоветским пространством вообще. К тому же, подчеркивает он, ситуация к этому подталкивает. «США и Китай сейчас улаживают свои взаимоотношения, и готовы что-то уступить России, чтобы она не путалась у них под ногами», - сообщает Александр Кочетков.

Беларусь же, добавляет он, пережила настоящий хаос и теперь отходит дальше от империи. «Теперь России нужна и Украина – в максимальной сохранности, не разрушенная, с собственной экономикой, но под российским контролем», - объясняет политтехнолог. По его словам, Москва хочет правительство, которое будет тянуть страну в союз с РФ и не важно, добровольно это будет или принудительно.

Следовательно, говорит Александр Кочетков, России не стоит разрушать инфраструктуру Украины. В то же время она хочет влиять на все дела в Украине, но чтобы государство само себя обеспечивало. «С этой целью обе стороны – и Россия, и США – перед переговорами максимально повышают ставки. Обе стороны надувают щеки», - заключает эксперт.

Как сообщала Politeka, Кочетков дал оценку результатам, которые Украине удалось достичь в информационной войне.

Также Politeka писала о том, что Кочетков высказался по поводу возможного полномасштабного вторжения российских войск.