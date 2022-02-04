Давление налоговой службы и силовиков на металлургические предприятия «ArcelorMittal Кривой Рог» и «Метинвест» безосновательно, поскольку украинские суды уже встали на сторону Металлургов. Поэтому продолжение войны власти с украинским бизнесом может быть свидетельством рейдерских атак, идеологом которых в нулевых годах был олигарх Игорь Коломойский. Об этом пишет издание Главком.

"Ситуация выглядит абсурдно. Имея половину экономики в тени и коррупционные дыры размером в десятки миллиардов, правоохранители без четких аргументов и несмотря на судебные решения, атакуют промышленные гиганты, которые исправно выплачивают налоги. Например, «Метинвест» только за прошлый год перечислил в бюджеты всех уровней почти 53 млрд грн», - пишет издание.

Иррациональность происходящего, позволяет предполагать найконспірологічніші причины - от личного желания президента Зеленского показать всем, кто в стране главный (недаром же эпопея с ArcelorMittal началась с визита Владимира Зеленского в Кривой Рог в июле 2019 года) в очередной рейдерской схемы, близкого к президенту Игоря Коломойского, указывают журналисты.

"Днепровский миллиардер, который в нулевых наводил ужас на весь неолигархический (а значит не способный к системному сопротивлению) бизнес, готов снова попытаться начать охотиться на крупную дичь? В пользу этой версии есть как минимум, два факта. Во-первых, именно Игорь Коломойский после избрания Зеленского президентом впервые публично озвучил идею пересмотра методологии рентных платежей для железной руды. При этом методология ренты для его марганцевых ГОКОВ осталась неизменной. Во-вторых, единственным горнорудным предприятием Кривого Рога, которого так и не дошла сборная команда правоохранительных органов, остается Криворожский железорудный комбинат, который контролирует Коломойский», - поясняет издание.

Напомним, налоговая насчитала компании "ArcelorMittal Кривой Рог" более двух миллиардов гривен дополнительных налогов задним числом. Несмотря на то, что судебные решения были вынесены в пользу компании, налоговая заблокировала счета металлургического гиганта в Украине. Позже, с теми же требованиями, налоговая пришла на металлургические предприятия Группы «Метинвест»: там к обыскам привлекли даже СБУ и спецподразделение «Альфа».

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что власть оказывает выборочное давление на бизнес в Украине, в то же время предоставляет многочисленные преференции «близким» олигархам, и отметил, что это является очевидным свидетельством связи власти Зеленского с Коломойским.

В свою очередь президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что власть давит на честный бизнес, который исправно платит налоги, вместо того, чтобы бороться с коррупционными схемами, в которых бесследно исчезают десятки миллиардов долларов.