Налоговики выставили миллиардные счета «Метинвесту» Рината Ахметова и криворожскому комбинату «АрселорМиталл», входящему в металлургическую империю Лакшми Миттала. Но атаки силовиков незаконны, и у компаний есть все шансы выиграть суды, пишет Форбс Украина.

«В первый день февраля на криворожские ГОКи группы «Метинвест» пришли с обысками СБУ, БЭБ и прокуратура: Бюро экономической безопасности (БЭБ) расследует дело о занижении рентной платы за пользование недрами ГОКами «Метинвеста» в 2018-2020 годах. Претензии государства к «Метинвесту» БЭБ оценил в 18 млрд грн», - пишет издание.

По их информации, дело касается подхода к расчету рентных платежей: налоговые органы считают, что должен облагаться конечный продукт (обогащенная руда, или концентрат-окатыши). А добывающие предприятия доказывают, что рента должна уплачиваться только за добытую руду, а часть процесса обогащения – это производственная деятельность.

«Представим, что руда, которую мы добыли – это сорванный помидор, – говорит заместитель гендиректора АМКР, адвокат Артем Филипьев. – Мы платим ренту со стоимости помидора, а нам говорят: «ренту надо платить со стоимости томатного сока, так как томатный сок и помидор – это одно и тоже».

Попытка наложить задним числом рентные ставки на стоимость конечной продукции связаны с намерением закошмарить бизнес по надуманной причине, пояснили изданию эксперты. Ведь если претензии силовиков объективны, почему ни у кого не возникает аналогичных вопросов к добывающим марганцевую руду ГОКам Игоря Коломойского? Но следующей «жертвой» властей, как прогнозируют аналитики, станет металлургическая компания «Ferrexpo».

«Претензии со стороны налоговой могут возрасти, как и расшириться список потенциальных ответчиков в «рентном деле». Но у горнодобывающих компаний хорошие шансы на победу в украинских судах», - говориться в сообщении инвесткомпании Concorde Capital, которое цитирует издание.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что власть оказывает выборочное давление на бизнес в Украине, в то же время оказывает многочисленные преференции «близким» олигархам, и отметил, что это очевидное свидетельство связи власти Зеленского с Коломойским.

В свою очередь народный депутат Нина Южанина заявила: власть должна помогать работе крупного честного бизнеса, поскольку он платит миллиардные налоги в госбюджет, а не давить на них, уничтожая репутацию Украины в глазах международной общественности.