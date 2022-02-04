Кандидатуру председателя Черкасской ОГА Александра Скичко Президент рассматривает на должность премьера, руководителя Офиса президента или заместителя руководителя ОП.

Об этом сообщил журналист, блогер Евгений Хурсин.

«Скичко отлично проявил себя в Черкассах и находится на очень хорошем счету у президента. Зеленский даже его рассматривает на должность премьера или даже главы ОП», — цитирует блогер собственный источник, который не раскрывает.

Однако против Скичко, как отмечает эксперт, развернулась негативная информационная кампания, с целью дискредитировать председателя Черкасской ОГА именно в мире потенциальных назначений.

В «черную» кампанию против Скичко, которая началась в СМИ, по данным источника Хурсина, вовлечены мощные силы, которые не хотят лишиться своих должностей, а началась она после слива информации о планах относительно его назначения.

«У Скичко собирают информацию по «мочилову», отслеживают по IP-адресам и обещают рассказать всю правду в СМИ», — прокомментировал это эксперт.