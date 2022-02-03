Журналистка Любовь Рыбалко сообщила о повышениях пенсионных выплат для украинцев в этом году, а также рассказала, какие категории пенсионеров могут рассчитывать на доплаты.

Об этом она рассказала на канале «Акценты».

«Надбавку будут получать женщины, которые выйдут на пенсию в 2022 году. Доплата будет ежемесячной и пожизненной. Правительство ввело ее в качестве компенсации за увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет», - говорит Любовь Рыбалко.

Она напомнила, что размер компенсации привязан не к моменту выхода на пенсию, а к году рождения женщины. Так, по словам журналистки, украинке, родившейся в декабре 1961 года и обратившейся за пенсией в январе 2022 года, назначат доплату к пенсии в размере 25%.

«В целом в этом году пенсионеров ожидает увеличение выплат, и это связано не только с индексацией пенсий, запланированной на март 2022 года. Премьер Шмыгаль анонсировал, что в этом году минимальные пенсионные выплаты украинцам старше 70 лет составят 3 тыс. грн. А министр соцполитики Лазебная объяснила, что такие минимальные выплаты положены тем пенсионерам, страховой стаж которых составляет 35 и 30 лет для мужчин и женщин соответственно», - рассказала Любовь Рыбалко.

Журналистка добавила, что на осень планируется доплата людям в возрасте от 70 до 75 лет в размере 300 гривен ежемесячно, как это ранее было сделано для пенсионеров 75−80 и старше 80 лет. Она отметила, что минимальную пенсию в этом году обещают повысить сразу 6 раз.

«Но как оно будет на самом деле и дождутся ли пенсионеры обещанных выплат, мы узнаем только со временем. Однако, точно можно сказать одно - динамика с повышением пенсионного стажа не выглядит обнадеживающе, и что будет через 10, 15 лет, и смогут ли рассчитывать будущие поколение на помощь от государства - пока остается большим вопросом», - заявила Любовь Рыбалко.

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