Нападёт ли РФ на Украину? Возможно, но маловероятно. Об этом написал у себя на странице в ФБ лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо. Он обратил внимание на то, что решил отставить все личные предпочтения и позиции и холодно проанализировать ситуацию с угрозой войны.
«Только военным инструментом власть РФ не сможет достигнуть своих целей – признания себя в качестве геополитического государства, гаранта стабильности для партнёрских элит – а именно этого она сегодня пытается достигнуть. Более того, война – это крайне дорогое и политически токсичное мероприятие. С другой стороны, война все же возможна, потому что она может оставаться крайним способом воздействия на Украину», - считает Сергей Сивохо.
По его мнению, сейчас США и страны ЕС пытаются подтолкнуть Украину к реализации Минских соглашений (которые видятся им «меньшим злом») через создание информационного и экономического давления.
«Если это не получится, не исключено, что ситуацию в Украине могут попытаться дестабилизировать или обострить на Донбассе. И мы можем оказаться в тупике без той поддержки Запада, на которую мы рассчитывали, или с поддержкой, которая, по большому счету, не меняет баланса сил», - прогнозирует лидер НППЕ.
Что касается заявлений некоторых «политиков» о том, что «Минские соглашения – это угроза для Украины», Сергей Сивохо считает, что они просто борются за патриотический электорат.
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«Большинство из тех, кто объясняет или трактует Минские соглашения, их или не читали или не понимают. Какой скрытый смысл в Минских соглашениях? Давайте подумаем. Да, в Украину вернётся 10% новых избирателей, но они не смогут кардинально переписать Украину или переделать её. Более того, невозвращение Донбасса намного хуже, чем его возвращение. Если возвращение Донбасса может немного поменять политические балансы в Украине (хотя в стране все равно сохранится прозападный вектор), то невозвращение Донбасса означает вечную войну по Карабахскому сценарию. В результате которой нас уже никогда не примут в ЕС и в то же НАТО, что у нас будет всегда недемократическая власть, что у нас будут огромные издержки на военную безопасность и оборону.
Из-за этого у нас будут низкие пенсии и зарплаты, война нас будет истощать политически, духовно, морально, экономически. Мы всегда вынуждены будем просить какой-то помощи у Запада, чтобы сохранять возможность участвовать в войне. При том что интегрироваться в западный мир мы не сможем» - высказал мнение лидер НППЕ.
Минские соглашения – несовершенны и над ними надо внимательно работать, считает Сергей Сивохо, – дописывать и детализировать. Но, по его мнению, это меньшее зло по сравнению с отсутствием соглашений или их невыполнением.
«НППЕ уже предложила модель имплементации Минских соглашений в зарегистрированном в парламенте законопроекте "Об основах реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины" №5844-1 от 30.08.2021. Также необходимо реализовывать Гуманитарную Стратегию Воссоединения Украины. Времени осталось совсем мало», - акцентировал внимание Сергей Сивохо.
Он подчеркнул, что его пост в ФБ – это попытка холодного анализа ситуации. «А сердце моё – всегда в Донецке», - резюмировал лидер НППЕ.