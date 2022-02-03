Нападёт ли РФ на Украину? Возможно, но маловероятно. Об этом написал у себя на странице в ФБ лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо. Он обратил внимание на то, что решил отставить все личные предпочтения и позиции и холодно проанализировать ситуацию с угрозой войны.

«Только военным инструментом власть РФ не сможет достигнуть своих целей – признания себя в качестве геополитического государства, гаранта стабильности для партнёрских элит – а именно этого она сегодня пытается достигнуть. Более того, война – это крайне дорогое и политически токсичное мероприятие. С другой стороны, война все же возможна, потому что она может оставаться крайним способом воздействия на Украину», - считает Сергей Сивохо.

По его мнению, сейчас США и страны ЕС пытаются подтолкнуть Украину к реализации Минских соглашений (которые видятся им «меньшим злом») через создание информационного и экономического давления.

«Если это не получится, не исключено, что ситуацию в Украине могут попытаться дестабилизировать или обострить на Донбассе. И мы можем оказаться в тупике без той поддержки Запада, на которую мы рассчитывали, или с поддержкой, которая, по большому счету, не меняет баланса сил», - прогнозирует лидер НППЕ.

Что касается заявлений некоторых «политиков» о том, что «Минские соглашения – это угроза для Украины», Сергей Сивохо считает, что они просто борются за патриотический электорат.

«Большинство из тех, кто объясняет или трактует Минские соглашения, их или не читали или не понимают. Какой скрытый смысл в Минских соглашениях? Давайте подумаем. Да, в Украину вернётся 10% новых избирателей, но они не смогут кардинально переписать Украину или переделать её. Более того, невозвращение Донбасса намного хуже, чем его возвращение. Если возвращение Донбасса может немного поменять политические балансы в Украине (хотя в стране все равно сохранится прозападный вектор), то невозвращение Донбасса означает вечную войну по Карабахскому сценарию. В результате которой нас уже никогда не примут в ЕС и в то же НАТО, что у нас будет всегда недемократическая власть, что у нас будут огромные издержки на военную безопасность и оборону.

Из-за этого у нас будут низкие пенсии и зарплаты, война нас будет истощать политически, духовно, морально, экономически. Мы всегда вынуждены будем просить какой-то помощи у Запада, чтобы сохранять возможность участвовать в войне. При том что интегрироваться в западный мир мы не сможем» - высказал мнение лидер НППЕ.

Минские соглашения – несовершенны и над ними надо внимательно работать, считает Сергей Сивохо, – дописывать и детализировать. Но, по его мнению, это меньшее зло по сравнению с отсутствием соглашений или их невыполнением.

«НППЕ уже предложила модель имплементации Минских соглашений в зарегистрированном в парламенте законопроекте "Об основах реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины" №5844-1 от 30.08.2021. Также необходимо реализовывать Гуманитарную Стратегию Воссоединения Украины. Времени осталось совсем мало», - акцентировал внимание Сергей Сивохо.

Он подчеркнул, что его пост в ФБ – это попытка холодного анализа ситуации. «А сердце моё – всегда в Донецке», - резюмировал лидер НППЕ.