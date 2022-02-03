Политолог-международник Максим Яли поразмышлял над тем, по каким сценариям могут развиваться события в рамках возможной полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Он объясняет, что полное исполнение пунктов Минских соглашений может привести к исчезновению Украины как унитарного государства. К тому же, отмечает эксперт, об этом говорил и глава СНБО Данилов в интервью «Ассошиэйтед Пресс». «По сути это и есть план т.н. «босниезации» Украины. Для того, чтобы понять перспективы Украины после их реализации, почитайте новости о том, что там происходит в последние месяцы», - объясняет он.

Кроме этого, отмечает Максим Яли, признание ОРДЛО со стороны Путина будет означать, что Россия уходит из Минских соглашений. Следовательно, рассуждает он, в ближайшем будущем этот вариант развития событий довольно маловероятен, как и аннексия оккупированных территорий. Иначе, объясняет эксперт, Запад введет новые санкции, а уже имеющиеся не отменит. К тому же, говорит политолог, даже Германии, которую и так приходится облетать самолетам для оказания военной помощи Украине, придется пойти на это и забыть о запуске «Северного потока-2». «Начало полномасштабного вторжения также невозможно без срыва контрактов на поставки газа в ЕС», - подчеркивает он.

По словам Максима Яли, если Запад не выделит многомиллионную помощь или РФ не даст компенсацию, то восстановить разрушенную после войны инфраструктуру, а также вернуть долги по «социалке» и провести ментальную реинтеграцию людей в ОРДЛО после стольких лет российской пропаганды просто не удастся.

Как сообщала Politeka, Яли прокомментировал игры по повышению ставок между Кремлем и коллективным Западом.

Также Politeka писала о том, что Яли прокомментировал первые раунды переговоров между Западом и РФ.



