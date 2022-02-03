Журналистка Катерина Котенкова сообщила о постоянном повышении цен в Украине, которое не прекратится и в феврале, и рассказала, насколько и почему подорожали продукты.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Катерина Котенкова подчеркнула, что, несмотря на все, что нам говорят представители власти, цены растут. Она добавила, что по некоторым позициям стоимость взлетела в два раза, а не на 20-30%.

«В этом году будет самое большое подорожание продукции за последние годы, и к этому надо подготовиться, хотя бы морально. Дорожает буквально все», - заявила Катерина Котенкова.

Журналистка рассказала, что яйца, которые в цене подбираются к 40 грн за десяток, могут добраться до 50 грн. По ее словам, производители молочных продуктов не скрывают, что будут повышать стоимость своей продукции из-за роста цен на коммуналку. Она добавила, что для предприятий молочной отрасли цена на газ за год выросла почти в 12 раз.

«Кроме газа, в 2,5 раз выросли цены на электроэнергию, и многие заводы встали перед выбором: или же повышать стоимость продукции, или же закрываться. Что они выберут, будет ясно в феврале. Как говорят эксперты, на борщевой набор цена будет расти до апреля месяца. А вот что касается зерновых и масличных, то ситуация прояснится только в октябре», - говорит Катерина Котенкова.

По ее словам, не стоит ожидать дешевого мяса птицы и яиц. Журналистка отметила, что мировые цены на продовольствие выросли на 35%, а в долларовой зоне сейчас инфляция на уровне 6,5%,

«США напечатали очень много долларов, и цены товаров тут же увеличились. Энергоносители в мире выросли в 10 раз. Большинство стран начали помогать гражданам по продуктам питания, но Украина этого не делает, так как нужно выделить 60-70 млрд грн на продуктовые субсидии для малообеспеченных слоев населения, а в бюджете столько нет», - рассказала Катерина Котенкова.

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