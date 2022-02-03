Продолжение тренда падения цен на оптовом рынке электроэнергии приведет к нехватке средств на закупку угля ТЭС и ТЭЦ.

Об этом заявил первый заместитель главы Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Юрий Саква, передает Obozrevatel.

"Цена базовой электроэнергии на РДН продолжает тренд на понижение: сегодня 2115 грн/МВт час, или минус 10% к предыдущему дню", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

По словам Саквы, из-за дисбалансов, на внутрисуточном рынке стало продаваться больше э/э, чем на рынке "на сутки вперед", что приводит к убыткам тепловой генерации.

Как пояснил первый заместитель председателя ВЭА, падение цен на оптовом рынке е/е напрямую влияет на покупательную способность генерации.

"На уголь средств уже не хватит. Хрупкое равновесие ОЭС в условиях работы ТЭС "с колес" в убыточном режиме может очень быстро закончиться. Хотя сегодня еще по инерции склады пополнились на 6,9 тыс. т.", - отметил Саква.

Также эксперт добавил, что усложняют ситуацию на рынке и такие факторы, как синхронная работа 15 энергоблоков АЭС и импорт электроэнергии из Белоруссии.

Первый заместитель главы ВЭА отметил, что ценовая ситуация нуждается в быстром реагировании.