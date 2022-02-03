Политтехнолог Юрий Подорожний объяснил, в чем состоит главная цель социальной политики государства и рассказал, на каких уровнях и в соответствии с какими моделями она осуществляется.

Об этом он рассказал в своей программе «Антишпора от Подорожнего».

Юрий Подорожний отметил, что социальная политика осуществляется на разных уровнях. Такими, по словам эксперта, является общегосударственный, заключающийся в учете интересов всего общества, региональный, учитывающий интересы административной единицы. Также, добавил политтехнолог, она является местным и локальным уровнем, для которых характерны соответственно обеспечение интересов города, района, предприятия и т.д. и помощь и поддержка гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия.

«Цель социальной политики – создание условий для развития и оптимального функционирования социальных отношений, всестороннего раскрытия творческого потенциала человека, его сущностных сил, достижения в обществе общественного согласия и стабильности. Следовательно, социальное государство – это прежде всего о высоком уровне безопасности и социальной жизни граждан, развитии их экономического благосостояния. Основные обязательства по осуществлению социальной политики возлагаются на органы власти, местное самоуправление, негосударственные организации и общественные объединения», - отметил Юрий Подорожний.

Он рассказал, что ввиду территориального фактора, численности населения и его охвата, поддержки процессов государственной властью, политических партий и движений датский социолог Геста Эспинг-Андерсен выделил три модели социального государства, среди которых либеральное или англосаксонское, корпоративно-консервативное или континентальное, социально-демократическое государство всеобщего благосостояния или скандинавское.

«Понятно, что каждая страна адаптирует вышеупомянутые модели в разных формах, в соответствии со своими возможностями, однако общие характеристики, присущие каждому государству в отдельности, все же можно проследить», - добавил Юрий Подорожний.

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