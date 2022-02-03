Как сообщает Центр информации УПЦ, рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии архимандрит Дамаскин (Лебедь).

«Богослужение – это особое священнодействие. В каждом храме богослужение совершают священнослужители. Мы знаем по откровению святым отцам, преподобным, праведникам, что ангелы присутствуют при богослужении», - поделился архимандрит Дамаскин.

Священник объяснил, что ангелы желают приникнуть к той тайне, которая совершается на Божественной литургии.

По словам архимандрита Дамаскина, на богослужении есть много символических моментов, которые связаны с ангелами.

«Ангельские силы присутствуют на богослужении, хотят участвовать, и молятся вместе со священнослужителями при совершении Божественной литургии», - заключил священник.

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