Как сообщает Центр информации УПЦ, рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии архимандрит Дамаскин (Лебедь).
«Богослужение – это особое священнодействие. В каждом храме богослужение совершают священнослужители. Мы знаем по откровению святым отцам, преподобным, праведникам, что ангелы присутствуют при богослужении», - поделился архимандрит Дамаскин.
Священник объяснил, что ангелы желают приникнуть к той тайне, которая совершается на Божественной литургии.
По словам архимандрита Дамаскина, на богослужении есть много символических моментов, которые связаны с ангелами.
«Ангельские силы присутствуют на богослужении, хотят участвовать, и молятся вместе со священнослужителями при совершении Божественной литургии», - заключил священник.