Соглашение о Зоне свободной торговли с Турцией, которую накануне одобрил Кабинет министров, расширит перечень товаров, которые наши промышленники смогут туда экспортировать, и даст толчок для развития украинского бизнеса. Об этом рассказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.



"После многих лет поиска решения мы вышли на сбалансированную сделку. Наши зерновые идут без пошлины, поэтому мы сосредоточились на металлургии, другой промышленности. И поэтому это соглашение дает нам возможность значительно расширить круг товаров, которые будут экспортироваться в Турцию. Был вариант совсем узкого соглашения, преференциального. Но все же мы нашли возможность открыть 95,6% всех товаров, которые могут экспортироваться в Турцию», - пояснил Качка в эфире телеканала «Украина 24», пишет "Главком".



Он подчеркнул, что это соглашение даст большой системный толчок для украинско-турецкого бизнеса по инвестициям и расширению бизнеса.



"Речь идет не только о торговле, но и о расположении производства на территории друг друга. Я думаю, что мы будем с вами видеть в течение 5-7 лет системные изменения в торговле в регионе между северным и южным берегами Черного моря», - убежден Утка.



Также он отметил, что в результате Сделки выигрывает украинский бизнес, а как следствие – и госбюджет, который будет получать больше поступлений в виде налогов и сборов.



«Украинский бизнес получит более 100 млн долларов в год дополнительной прибыли даже просто от экономии на пошлинах, которые они перестанут уплачивать при экспорте в Турцию. Поэтому в пределах одного года мы выйдем в плюс с точки зрения бюджета, но главное – это то, что наш бизнес будет развиваться, увеличивая экспорт», - резюмировал Утка.



Напомним, Кабинет министров утвердил проект Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией 2 февраля. Ключевая позиция договоренности – установление Турцией 0% пошлин на 10 337 товарных позиций, что составляет 95% от общего количества товаров, что экспортируются Украиной. Кроме того, еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины. Подписание соглашения планируется в четверг, 4 февраля, во время визита президента Турции в Украину.