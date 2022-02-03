МФО "За демократическую Беларусь" обратилась к НАБУ с просьбой расследовать причастность высших должностных лиц государства к схеме импорта электрической энергии из Беларуси через арабскую компанию Vector Energy Innovation.

Как передает РБК-Украина об этом заявил глава МФО, нардеп Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Есть все основания полагать, что правительство, фракция «Слуга народа» и офис президента могли искусственно создали энергетический кризис в Украине и спровоцировать дефицит угля на государственных ТЭС, чтобы создать прикрытие для коррупционной схемы с импортом белорусской электроэнергии. МФО "за демократическую Беларусь" публично обращается к НАБУ для проверки фактов возможного участия руководства государства в компании Vector Energy Innovation", - заявил Гончаренко.

Нардепы также инициировали вызов в парламент премьер-министра Дениса Шмигала для дачи объяснений относительно участия высшего политического руководства государства в схемах импорта электрической энергии из Беларуси.

«Прямые убытки государства от закупки электроэнергии из Беларуси за ноябрь-январь составили примерно 3,13 млрд гривен. Эти средства пошли не просто на финансирование антидемократического режима Беларуси, но и на укрепление власти Лукашенко, который прямо сейчас угрожает нам войной и создает угрозу для нашего государства», - подчеркнули в МФО.

Гончаренко сообщил, что депутаты просят Министерство энергетики и НКРЭКУ ввести за полный запрет импорта электрической энергии из России и Беларуси до момента интеграции Украины в единую энергосистему стран ЕС.