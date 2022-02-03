6 февраля в столице Украины Общественный штаб обороны проведет военную подготовку для населения при поддержке «Национального Корпуса».

Об этом говорится на Telegram-канале «Национального Корпуса».

В публикации сказано, что участники обучения должны иметь одежду для тренировок на улице или тактическую одежду. «Профессиональные инструкторы, участники боевых действий готовят вам еще более интересную и масштабную программу», - подчеркивают представители Нацкорпуса. Также они подают программу проведения мероприятия, согласно которой сбор участников запланирован на 09:45, построение – на 10:00, расход групп по локациям – на 10:30, а торжественное окончание – на 16:00.

Как сообщается в Telegram, обучение 6 февраля состоится в Киеве по адресу пр-т. Победы, 83/2, ст. г. Святошино, территория завода «Атек».

Попутно представители Нацкорпуса вспоминают и первое обучение гражданской обороны кампании «Не паникуй! Готовься!», которое состоялось в прошлые выходные и к которому присоединилось более 300 участников. Они подчеркивают, что это даже превзошло их ожидания. «Приятно поразило то, что среди участников – люди абсолютно всех возрастов, с разным уровнем подготовки, мужчины и женщины, которые в случае полномасштабного наступления врага готовы брать в руки оружие и защищать свой дом», - говорится в публикации.

Как сообщала Politeka, 5 февраля в Харькове партия «Национальный Корпус» проведет большой ход за украинский город Харьков.

Также Politeka писала о том, что Жорин оценил обещания властей по поводу армии в 2024 году.



