Действующая власть осуществляет выборочное давление на бизнес и предоставляет преференции близким к президенту олигархам.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает Главком.

«У власти было два возможных инструменты доказать серьезность своих намерений прекратить практику давления на бизнес. Во-первых, это создание Бюро экономической безопасности – я лично подавал и проводил поправки, чтобы ликвидировать коррупционные подразделения СБУ в сфере экономики. Во-вторых, поддерживать мораторий на проведение проверок во время карантина», - рассказал Железняк.

Зато, по его словам, Офис президента провел на должность руководителя БЭБ бывшего главу ДФС – органа, который всю свою историю специализировался на организации «маски-шоу» для бизнеса. А Кабмин летом прошлого года отменил мораторий на проверку предпринимателей и разрешил проверки даже во время локдаунів.

Депутат подчеркнул: отношение к бизнесу у властей выборочное, в том числе принимаются решения на поддержку предприятий близкого к президенту олигарха Игоря Коломойского, в то время как много других наоборот – испытывают давления со стороны налоговых и правоохранительных органов.

«Связь власти Зеленского с Коломойским сейчас очень очевидный – начиная с комплиментарной для власти риторики телеканалов, связанных с олигархом, заканчивая отдельными назначениями и голосованиями в Раде», - отметил Железняк.

Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "Арселормиттал Кривой Рог". В компании выразили возмущение этим решением и обратились в суд, который встал на сторону предприятия.

Несмотря на решение суда, налоговая неправомерно насчитала долги ГОКа Группы "Метинвест", и там тоже устроила обыски, к которым были привлечены даже представители СБУ. В то же время в компании сообщили, что предприятия не имеют никаких налоговых долгов, и это подтверждено даже самой налоговой службой.

Ранее президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что власть устроила легальному бизнесу фискальный террор для того, чтобы сбить больше средств для «распила» при строительстве дорог.