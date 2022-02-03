Регрессолог Таисия Мельник рассказала о том, на какие существенные аспекты жизни человека, с точки зрения её профессии, оказывают влияние его взаимоотношения с родителями.

Её слова прозвучали в программе «Прогноз».

«Если у человека плохие отношения с родителями – он не принимает самого себя. Но важно обратить внимание на причину таких отношений. Травматический опыт прошлых воплощений может мешать взаимопониманию с родителями. Этот опыт существует в так называемом рептильном, то есть глубинном, животном мозге, который действует на уровне рефлексов. В этом случае мы даже не понимаем, что происходит – но инстинктивно хотим отстраниться от человека. У меня на приёме часто говорят: меня бесит моя мать, меня бесит её голос. Но важно помнить, что именно она – ваш главный учитель», - подчёркивает Таисия Мельник.

По её словам, именно она даёт человеку первый опыт общения с материей.

«Созвучие слов «мать» и «материя» не случайно. Через эту женщину человек постигает женщин вообще, в том числе женское начало в самом себе, осуществляет связь со своим внутренним здоровьем. Родители с самого начала жизни дают человеку мощную силу. И сейчас, в феврале, самое время для того, чтобы обратить внимание на свои отношения с ними», - отмечает Таисия Мельник.

Как сообщает Politeka, ранее она рассказала о том, что представляет собой нижний астрал.

Также Politeka сообщала, что Мельник рассказала о влиянии прежних воплощений человека на его нынешнюю жизнь.



