Журналистка Катерина Котенкова рассказала о готовящихся налоговых нововведениях после окончания налоговой амнистии в Украине и о том, сколько и каких налогов могут ввести для украинцев.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Катерина Котенкова объяснила, что в конце прошлого года глава Минфина Сергей Марченко рассказал, что разрабатывается законопроект на тему косвенных методов налогообложения. По словам журналистки, по окончанию налоговой амнистии фискальная служба начнет проводить оценку операций физлиц по приобретению недвижимости, дорогих вещей и выяснять, на какие средства они куплены и уплачены ли с этих денег налоги. По итогам этого процесса, говорит она, налоговая может доначислить сумму неуплаченных налогов.

«Речь идет о доначислении налогов в размере 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора, причем не только на квартиры, то и на все крупные покупки от 400 тысяч гривен. И если выяснится, что со средств не были в свое время уплачены налоги, придется отдать государству почти 20%. К примеру, если вы присмотрели квартиру за 100 тысяч долларов, на налоги задним числом может уйти 19,5 тысяч долларов» - рассказала Катерина Котенкова.

Журналистка отметила, что хотят раскручивать историю с легальностью доходов с 1995 года, то есть копнуть на десятки лет назад. По ее словам, у юристов сразу же возникла масса вопросов к этой схеме, ведь срок давности по налоговым преступлениям — 10 лет, по доначислению налогов — три года. Катерина Котенкова добавила, что никакие новые законы задним числом вводиться не могут.

По словам журналистки, это будет удар по рейтингам власти, и вряд ли на это пойдут в ближайшее время. Она отметила, что многие представители власти заверяют, что этих проверок не будет. С другой стороны, по ее словам, эксперты говорят, что все может быть.

«Только вот, косвенные методы, если их введут, ударят по карману более 90% граждан. Для власти это будет фактически политическое самоубийство. Думаю, что скорее всего, законопроект в Раду в ближайшее время все же внесут», - считает Катерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова заявила, что тарифы и коммуналка станут самым главным вызовом в текущем году.

Также Politeka сообщала, что Юрий Атаманюк заявил, что мы без налоговой амнистии не можем.