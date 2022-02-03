Генерал Вооруженных сил Украины, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВС Украины и заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос назвал ключевые ошибки украинской терробороны, что сейчас пытаются создать в государстве.

Об этом он рассказал в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

По мнению гостя программы, территориальная оборона – это не вооруженные силы, а сам народ и его способность сопротивляться, противостоять. «Как показывает история, ни одна армия не смогла победить подготовленный, обученный и мотивированный народ. Именно этим путем я и хотел развивать. К сожалению, все пришло на уровень отчасти мобилизации, отчасти – добровольцев», - подчеркивает Сергей Кривонос.

По его словам, сегодня в Украине создают территориальную оборону как третий оперативный резерв для того, чтобы просто восполнять потери на фронте, хоть это и непопулярное мнение. Генерал считает, что так поступать неправильно, особенно учитывая те ошибки, которые руководство Украины допустило за все время независимости государства, с момента начала войны, а также опыт других государств.

Кроме этого, подчеркивает он, власти решили создать территориальную оборону за довольно короткое время, что вообще невозможно. Если все и удастся, предупреждает Сергей Кривонос, то функционировать она все равно будет не так.

Также, констатирует гость программы, возникает вопрос к руководству разных звеньев терробороны и их способности все организовать правильно. В частности, рассказывает он, в некоторых батальонах люди отказываются от службы на местах из-за того, что их командиры – не участники боевых действий. «Это вызывает удивление. Где его нашли, чтобы назначить? Хотя людей, которые подготовлены и прошли войну, в том районе, в том городе более чем достаточно», - считает Сергей Кривонос.

Как сообщала Politeka, Кривонос рассказал, в чем состоит главная идея территориальной обороны.

Также Politeka писала, что Билецкий рассказал о готовности украинцев присоединиться к терробороне.



