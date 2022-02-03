Подчинение президенту комиссии, осуществляющей регулирование в сфере транспорта, превратится в серьезную проблему для отрасли.

Об этом заявил руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский, пишет "Главком".

"Если будет принято такое решение политическое, безусловно, это может создать риски для дальнейшего функционирования. Именно потому, что история политическая Украины такова, что, к сожалению, мы имеем случаи, когда такие регуляторы перестают быть независимыми», - сказал Забловский.

Он подчеркнул: регулятор в любой отрасли должен быть независимым органом, чтобы исключить политическое влияние и принятие лоббистских или популистских решений.

«Процедура назначения членов транспортной комиссии – ред.) должна быть такова, чтобы обеспечить баланс разных сторон. Если мы говорим о процедурах, которые касаются других регуляторов, то, как правило, обеспечить баланс интересов Верховной Рады, парламента, Кабинета Министров, в том числе и президента. Понятно, что было бы более целесообразно, чтобы в состав этой комиссии входили представители упомянутых ветвей власти. Это было бы более сбалансированным подходом и сделало бы невозможным монополизацию определенного влияния одной стороны». - пояснил Забловский.

Он также обратил внимание на то, что в случае нарушения законодательства относительно принципов и процедуры назначения состава транспортной комиссии, в частности назначение состава исключительно президентом, что не относится к его конституционных полномочий, это решение может быть обжаловано в судебном порядке. И, по его мнению, что повлечет дополнительные проблемы в отрасли.



"Если на этапе создания есть определенные предостережения относительно механизма его формирования, то в будущем это создаст преграды для более эффективного запуска этой институции или органа и дальнейшего обжалования. Не только через Конституционный суд, но и другим способом. Потому что если не выдержал юридические процедуры должным образом, то всегда есть риск того, что могут быть обжалованы и в судах других инстанций», - отметил Забловский.

Ранее экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что законопроект, которым предусматривается создание НКРТ, противоречит Конституции, поскольку президенту предоставляются несвойственные ему полномочия.

В то же время президент Ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко отметила, что принятием законопроекта 6514 власть пытается превратить транспортную комиссию в свой карманный орган.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона «О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), который предусматривает создание Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту НКРТ подчинена Президенту Украины.