Белый костюм оказался очень даже к лицу певицы. Однако на одном из снимков, где запечатлено крупным планом лицо Лопес, поклонники рассмотрели, что карандаш явно выходит за контур губ певицы

Известная американская певица Дженнифер Лопес снялась для в новой фотосессии для американского издания The New York Times. Актриса примерила три образа, однако поклонники больше всего заинтересовались ее губами.

Об этом сообщает Hyser.

52-летняя Лопес поделилась в Instagram бэкстейджем новой фотосессии.

На двух фото знаменитость позировала в розовом наряде, который состоял из объемного длинного пуховика, топа и юбки с разрезом в цвет.

Черный костюм с завязками, который обнажил живот и бедра Джей Ло, подчеркнул ее фигуру.

Белый костюм оказался очень даже к лицу певицы. Однако на одном из снимков, где запечатлено крупным планом лицо Лопес, поклонники рассмотрели, что карандаш явно выходит за контур губ певицы. Причем артистка красит так губы практически всегда.

Фолловеры задаются вопросом, зачем она это делает и тут же придумали несколько версий. Согласно первой - таким образом певица пытается скрыть герпес, а согласно второй версии - увеличивает губы, но смотрится это некрасиво.