Политолог-международник Максим Яли рассказал, как происходят игры на повышение ставок между Кремлем и коллективным Западом относительно возможного вторжения России в Украину.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Максим Яли отметил, что после того, как США и НАТО ожидаемо отказались удовлетворять все «хотелки» Кремля по так называемым гарантиям безопасности для РФ, главной интригой стал вероятный ответ Путина. По его словам, первые несколько раундов переговоров между США/НАТО с РФ запомнились лишь громкими и далеко не дипломатичными заявлениями представителями России.

«В принципе, наверняка и в Кремле знали, что их требования о сворачивании инфраструктуры НАТО до границ 1997 года и гарантии невступления Украины и Грузии в НАТО также будут отклонены. Поэтому Лавров, Песков и другие официальные спикеры путинского режима открытым текстом заявляли, что не ждут никаких прорывов накануне переговоров», - рассказал Максим Яли.

Тем не менее, говорит политолог, сделав подобные резонансные заявления и получив негативный ответ, Кремль не мог не ответить. По его словам, от этого также зависит внутренняя легитимность, как самого Путина, так и его режима в целом.

«В этой игре на повышение ставок Кремль за минувший месяц сделал сразу несколько ходов. Накануне встречи Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном депутаты от КПРФ внесли законопроект о признании Россией псевдореспублик в ОРДЛО. Переговоры ожидаемо вновь закончились ничем. Но США пообещали выполнить требование Кремля о предоставлении письменного ответа на предложения о «гарантиях безопасности», - говорит Максим Яли.

Политолог подчеркнул, что употребляет это словосочетание в кавычках, поскольку учитывая разницу в военных потенциалах между Россией и войсками НАТО в Европе, оно является чистым оксюмороном. Он отметил, что хотя письменный ответ Вашингтона Кремлю по его же просьбе не был обнародован, по реакции Лаврова стало очевидным, что требования Кремля вновь не были удовлетворены.

«И вот на выходных последовал ответ уже Кремля. Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам России, которые проживают на оккупированном Донбассе, возможности подачи заявлений на получение социальных выплат и льгот без регистрации на территории России. Как говорится на сайте Кремля, правительство России должно рассмотреть поручение Путина до 1 мая», - рассказал Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Табах назвал Польшу одним из главных стратегических союзников Украины.

Также Politeka писала о том, что Друзенко дал свою оценку военному потенциалу Украины и готовности государства сопротивляться агрессии со стороны России.