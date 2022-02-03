Экстрасенс Розалия Романова рассказала, какие бывают виды приворота, как его распознать и что делать, если вас приворожили.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на YouTube.

«Есть два вида приворотов, тот который женщина сама делает мужчине и второй вид приворота, когда женщина идет к специалисту. Приворот – это классическое самое сложное в любовной магии воздействие на волю человека. Приворотами занимаются только черные мастера и я не рекомендую к ним обращаться ни по каким вопросам. Потому что вопросы любовные не решаются черной магией и приворотами. Когда женщина приходит к черному мастеру с желанием заполучить женатого мужчину, то чаще всего он сразу делает приворот и искусственно привязывает мужчину к женщине», - рассказала Розалия Романова.

Экстрасенс сказала, что потом черный мастер делает рассроку, чтобы супругам было тошно рядом друг с другом. Привороженного мужчину может даже тошнить от запаха жены, считает она, ее голоса и того, что она готовит. И в самом худшем случае, сообщила она, черный мастер может сделать воздействие на смерть, чтобы женщине было не до борьбы за мужчину. Как только у женщины возникло малейшее подозрение, подчеркнула она, что с мужем что-то не так, нужно идти к нескольким разным светлым людям.

«Например, сразу нужно идти к психологу, священнику и обязательно к светлому мастеру. Светлый мастер сделает диагностику своими методами и, со своей стороны, как специалист объяснит вам, что происходит. Самый верный признак того, что на вашем муже приворот – это то, что у него чужие глаза. То есть вы смотрите в его глаза и понимаете, что с ним что-то не так и это не тот мужчина, которого вы полюбили. Также второй верный признак приворота, что мужчина вдруг стал склонен к алкоголю. Это значит, что сделано воздействие на его волю и привороженный мужчина уже не думает своими мозгами», - резюмировала Розалия Романова.

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