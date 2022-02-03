Политолог Тарас Загородний дал совет, как Украине избежать исполнения Минских соглашений в интерпретации, выгодной для российского агрессора, формально не отказываясь от них.

Слова Загороднего прозвучали в его видеоблоге на сервисе YouTube.

«Сейчас на Украину давят все, заставляя выполнять Минские соглашения. Западу это нужно, чтобы сделать Россию своим союзником против Китая. Логика Минских соглашений подразумевает, что с России снимаются санкции, а для Украины они становятся инструментом развала страны и создают предпосылки для начала гражданской войны. Что же делать с ними? Ведь к этим соглашениям привязаны очень многие санкции, и если нас обвинят в их неисполнении, то и санкции могут отменить – или даже ввести их против Украины. Зеленский требует начать с возвращения Украине контроля над границей, но это противоречит Минским соглашениям», - отмечает Тарас Загородний.

Он напомнил, что чисто юридически этот документ не является обязательным для Украины, поскольку он не был ратифицирован Верховной Радой.

«Украина может перевернуть шахматную доску, потребовав исполнения Будапештского меморандума. Под ним стоят подписи США и Великобритании, а позднее присоединились китайцы и французы – как наблюдатели. Можно потребовать от них защиты наших границ. А США сейчас более зависят от Украины, чем Украина – от них», - полагает Тарас Загородний.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал перспективы формирования украиноско-британско-польского союза.

Также Politeka сообщала, что Загородний оценил вероятность полномасштабного российского вторжения в Украину.