Мастер нумерологии и таро Владислав Грицай объяснил, на что стоит рассчитывать людям в феврале и покажется ли он конфликтным.

Об этом он рассказал в программе «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

По словам гостя программы, прежде всего в феврале будет подниматься тема кармы. Как онобъясняет, карма – это действие, она настигает человека именно в бездействии. «Поэтому можно сказать, что секреты и тайны, которые раньше были не открыты, они будут все взращиваться в феврале. Февраль – это месяц кармы в году любви, поэтому, если у вас есть долги перед собой, запланируйте реализовать их в феврале», - объясняет нумеролог.

Итак, констатирует Владислав Грицай, февраль в плюсе – это период, когда люди закрывают кармические долги, а в минусе – когда карма их догоняет. «Также февраль является месяцем о здоровье, поэтому в этот месяц очень круто начать заниматься спортом», - отмечает он. Кроме этого, добавляет нумеролог, в этом месяце следует заняться своим питанием и начать соблюдать режим. К тому же, говорит гость программы, февраль имеет сильную энергию, и она будет постоянно подталкивать человека к действиям.

С другой стороны, рассказывает Владислав Грицай, февраль – это тоже месяц конфликтов, но конфликт является движущей силой, он свидетельствует о росте. Потому, подчеркивает он, ссориться в феврале даже нужно, но не все умеют правильно это делать. «Конфликтовать всем нужно учиться, потому что многие из нас не умеют входить в решение конфликтной ситуации. А именно стол переговоров и умение договариваться единственная взрослая стратегия, которая приводит к развитию», - объясняет гость программы.

К тому же, отмечает он, каждый новый этап отношений не обходится без конфликта, а все неразрешенные конфликты нужно разрешить именно в феврале.

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